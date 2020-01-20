الأرصاد يحذر المواطنين في 5 محافظات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية من الطقس البارد خلال ألـ 24 ساعة المقبلة.

ونبه المركز في نشرته الجوية سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات المحويت، حجة، ريمة، إب، تعز، ومرتفعات أبين ولحج من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية.

وأشار إلى أن الأجواء بالمحافظات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية خاصة محافظات” صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، وأجزاء من إب والضالع”، ستكون باردة وجافة أثناء الليل والصباح الباكر، تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أربع درجات.

وذكر المركز أن الأجواء بالمحافظات الجبلية الغربية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا نهارا مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها خاصة سواحل أبين وعدن ولحج وتعز وأرخبيل سقطرى في حين يكون الطقس صحو وبارد نسبيا جاف على المناطق الصحراوية.