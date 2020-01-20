شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : مرعب الحوثيين عاود الظهور في صنعاء والانفجارات تحبس الانفاس وتنسف خنادق ومعدات عسكرية ثقيلة للمليشيا ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 08:02 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

جدد طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، قصفه بعدد من الغارات الجوية على العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر عسكري أن "طيران التحالف شن غارتين على منطقة العادي في عزلة الأعروش بمديرية خولان جنوب شرقي صنعاء".

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وأضاف المصدر أن الغارتين عقب ساعات من تنفيذ التحالف غارتين مماثلتين على المنطقة ذاتها، ويعتقد أنها استهدفت معدات ثقيلة لمليشيا الحوثي.

في السياق، "نفذ طيران التحالف العربي غارة على منطقة الساقية غرب مديرية الغيل غربي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية"، وفقا للوكالة.

ومن جهة أخرى نفذت قوات الجيش الوطني عملية استدراج ناجحة، مساء الاحد، لمجاميع من المليشيات الحوثية في منطقة حريب بجبهة نهم شرق العاصمة ‎صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش الوطني، أن "المليشيات تكبدت خلال العملية أكثر من ١٣ قتيل بينهم قائد المجاميع المدعو "أبو ثابت الهاشمي" فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش".

