شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : سقوط صاروخ باليستي في محيط قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب من دون وقوع إصابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل الخبر العاجل من الهدهد انلاين عن " سقوط صاروخ باليستي في محيط قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب من دون وقوع إصابات".

حيث أفادت مصادر محلية قبل قليل بسقوط صاروخ باليستي في مقر لقوات الأمن الخاص بمدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) .

وأكدوا إن انفجار عنيف هز الاحياء المدنية المجاورة للمدرسة بعد صلاة المغرب، وهو الوقت الذي تم فيه قصف أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية في معسكر الاستقبال مساء السبت.

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وقالت مصادر عسكرية إن صاروخ اطلقته جماعة الحوثي سقط بجوار مدرسة القوات الخاصة ، ولم يحدث أي اصابات لكنة اثار الرعب في نفوس المواطنين القاطنين بالقرب من المكان.

يذكر أن مأرب تحتضن بحدود ثلاثة مليون نازح من مناطق سيطرة جماعة الحوثي وان هذا الانفجار يأتي بعد يومين من قصف صاروخي استهدف قوات من اللواء الرابع حماية رئاسة ، ووحدات عسكرية أخرى في معسكر الاستقبال، شمال غربي المدينة، وأدى الى مقتل 111جندي واصابة العشرات.