شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : مليشيا الحوثي تعاود الهجوم على مدينة مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة والانفجارات تهز وسط المدينة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 07:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : مليشيا الحوثي تعاود الهجوم على مدينة مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة والانفجارات تهز وسط المدينة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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