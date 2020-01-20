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وردنا الآن : مليشيا الحوثي تعاود الهجوم على مدينة مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة والانفجارات تهز وسط المدينة !!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 07:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية وشهود عيان ان انفجار عنيف يهز مدينة مأرب في هذه الاثناء.

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واوضحت المصادر ان المدينة شهدت قبل الانفجار تحليق لطيران مسير مجهول الهوية وإطلاق نار كثيف في الهواء برشاشات ومضادات طائرات لملاحقة طائرات مسيرة مجهولة في سماء مارب.

تفاصيل اوفى لاحقا..

اضافة:

انفجار طائرة مسيرة في المنطقة الثالثة بمارب وارتفاع أعمدة الدخان والغبار في سماء المدينة وسط انباء عن سقوط صاروخ باليستي
 

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