شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : مليشيا الحوثي تعاود الهجوم على مدينة مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة والانفجارات تهز وسط المدينة !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 07:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
قالت مصادر محلية وشهود عيان ان انفجار عنيف يهز مدينة مأرب في هذه الاثناء.
أقرأ أيضا :
الملك سلمان يفاجئ مليشيا الحوثي برد مزلزل على استهداف مأرب بالصواريخ ويقطع على نفسه وعد لليمن "ارض وانسان " اثلج قلوب اليمنيين وارعب مليشيا الحوثي ..!!
في غاية الخطورة.. مذيع الجزيرة “فيصل القاسم“ يفجر نبوءة مرعبة تهز الوطن العربي مما سيحدث : انهيار وشيك لدولة عربية.
عاااجل : بن زايد وعبر خارجية دولة الامارات يفاجئ الجميع بهذا البيان المزلزل بعد استهداف مأرب بالصواريخ الباليستية وسقوط 250 شهيد وجريح من الجيش الوطني !!
واوضحت المصادر ان المدينة شهدت قبل الانفجار تحليق لطيران مسير مجهول الهوية وإطلاق نار كثيف في الهواء برشاشات ومضادات طائرات لملاحقة طائرات مسيرة مجهولة في سماء مارب.
تفاصيل اوفى لاحقا..
اضافة:
انفجار طائرة مسيرة في المنطقة الثالثة بمارب وارتفاع أعمدة الدخان والغبار في سماء المدينة وسط انباء عن سقوط صاروخ باليستي
كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : مليشيا الحوثي تعاود الهجوم على مدينة مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة والانفجارات تهز وسط المدينة !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.