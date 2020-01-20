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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. مذيعة MBC "هدى الخريف" تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو صادم)

اتهم متابعو برنامج “مع التوم” المذاع عبر موقع “يوتيوب” ويستقطب نسب مشاهدة عالية، مقدم البرنامج الإعلامي “محمد التوم” بفبركة حلقات البرنامج؛ خصوصًا بعد حلقة تمت إذاعتها مع المذيعة بقناة mbc، هدى محمد الخريف.

وخلال الحلقة قال “التوم” لضيفته إنه يحضر لها هدية، ليدخل شخص إلى الأستوديو ويحاول ” التوم” الصلح بينهما وهو ما رفضته “هدى” وهددت بتقديم شكوى رسمية ضده لو كشف وجه هذا الشخص قبل أن تترك الأستوديو وتغادر.

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شاهد.. مذيعة MBC "هدى الخريف" تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو صادم)

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وتسبب نشر الحلقة كاملة وعدم وجود رد فعل لـ”الخريف” في إثارة التكهنات حول الاتفاق المسبق بين مقدم البرنامج والضيوف، وسط تخمينات من متابعي البرنامج أن يكون الضيف هو طليق “الخريف”.



وزاد من رواج هذه الاتهامات ما قاله “التوم” نفسه في أحد ردوده على سيل الانتقادات التي وجهت له ”هل يعقل أنني أنشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى“.