شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالمجلس الانتقالي يكشف لــ "اليمن العربي"عن حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي" نصر العيسائي، عن حل الأزمة اليمنية.



وقال "العيسائي" في حواره لــ "الخليج 365"، ليس هنالك أي حل نهائي للأزمة في جهة اليمن الإ حل عودة الدولتين في جهة اليمن وفك الارتباط بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، ثم الاستمرار في دعم كل الأحرار في اليمن الشمالي للقضاء على مليشيات الحوثي والإخوان المسلمين الإيديولوجية المتطرفة، بغير ذلك ليس هنالك اي أفق لأي حل.

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