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قيادي بالانتقالي يكشف عن مستقبل قضية الجنوب

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الشحات غريب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

قيادي بالانتقالي يكشف عن مستقبل قضية الجنوب

الشحات غريب

كشف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي" نصر العيسائي، عن مستقبل قضية الجنوب.

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وقال "العيسائي" في حواره لــ “الخليج 365” إن القضية الوطنية الجنوبية ستنتصر لا محاله، وما ضاع حق وراءه مطالب فما بالكم بحق وراءه الشعب الجنوبي بأكمله، وإرادة الشعوب لا تقهر وستنتصر ولو بعد حين، فكلما زاد الوقت في إستمرار الوحدة الفاشلة بين البلدين والشعبين كما زادت الكراهية بين الشعبين الشقيقين في جهة اليمن، والحل الجذري والممكن للأزمة في جهة اليمن هو حل عودة الدولتين في جهة اليمن دولتان متجاورتان وشعبان شقيقان تربطهما مصالح مشتركة وأمن وأمان للجميع، وهذا هو الضامن للأمن والاستقرار في جهة اليمن والإقليم والعالم.

 

أما كقراءه للمشهد الحالي قال إن البقاء في هذا الوضع سيعود بالتدمير والحروب المستمرة وربما سيطرة أعداء الأمة العربية والمشروع العربي على مضيق باب المندب والمواقع الإستراتيجية الهامة على طريق الملاحة الدولية في اليمن الجنوبي وهذا هو التهديد الخطير للأمن القومي العربي والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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