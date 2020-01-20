وكيل المهرة المساعد لشؤون المرأة تطلع على خدمات مستشفى سيحوت الريفي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

المهرة - الخليج 365

زارت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة الاستاذة خديجة محمد باكريت مستشفى سيحوت الريفي وكان في استقبالها الاستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بسيحوت والشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي.



وخلال الزيارة طافت باكريت باقسام المستشفى ، وقدم لها مدير مكتب الصحة والسكان شرح مفصل عمل كل قسم ونوع الأجهزة والخدمات التي يقدمها للمرضى وللوافدين والمترددين على المستشفى ، شاكر المحافظ باكريت على دعمه السخي وكذلك دعم السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد علي الزويدي المدير العام ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسة الاجتماعية الحديثة.

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وأشادت الوكيلة بالتحسن في مستوى الخدمات بالمستشفى ودورة المرأة البارز والمتميز في المستشفى وبالانضباط والهدوء والالتزام بالزي من قبل طاقم العمل.

وخلال زيارتها لقسم النساء والأطفال قدمت الوكيلة عدد من المكيفات لمختلف الاقسام واستمعت من العاملين إلى أهم الصعوبات والاحتياجات، مؤكدة اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بالجانب الصحي والعمل على تطوير أداء المستشفيات على أن تشمل خطة 2020م مجموعة من المشاريع الصحية كأولوية قصوى.

رافقها في الزيارة الاستاذة أوسان باعباد مديرة إدارة تنمية المرأة بسيحوت والأستاذة سهام العامري مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة.