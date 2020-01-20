"العيسائي" يكشف  كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الشحات غريب

كشف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي" نصر العيسائي كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب؟.. و كيف خان حزب الإصلاح التحالف.



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وقال العيسائي في حواره لــ "الخليج 365" إن حزب الإصلاح الإخواني أُسس في الأساس لأهداف معادية للجنوب والجنوبيين، ولنقض اتفاقية الوحدة بين البلدين و الدولتين في جهة اليمن، وهذا ما تحدث به مؤسس هذا الحزب وزعيمة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في مذكراته، فحزب الإصلاح الإخواني منذُ تأسيسه بعد اتفاقية الوحدة بين جمهورية اليمن الجنوبية الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية في عام ١٩٩٠م ووفقا للاهداف المرسومة له ارتكب أبشع الجرائم والعمليات الإرهابية والاغتيالات بحق القادة الجنوبيين من أول يوم لاتفاقية الوحدة حتى نقض اتفاقية الوحدة وإفشالها في حرب اجتياح الجنوب في ١٩٩٤م ، واحتلاله من قبل مليشيات حزب الإصلاح الإخواني الإرهابية وجيش النظام في الجمهورية العربية اليمنية وإصدار فتوى التفكير بحق الجنوبيين من قبل حزب الإصلاح الإخواني، واستمر هذا الحزب بارتكاب أبشع الجرائم والعمليات الإرهابية والنهب والسلب بحق الشعب الجنوبي وتدمير الجنوب ارضاً وإنسان حتى اللحظة.

وأضاف أما عن الخيانة والقدر لهذا الحزب منذُ انقلاب الحوثي على الرئيس هادي وعدوانهم وحربهم على الشعب، فكان قادة حزب الإصلاح الإخواني هم أول من اعترف بالانقلاب الحوثي بل وعقدوا اتفاقية مع عبدالملك الحوثي في مران بمعقلة بصعدة في ٢٠١٤م قبل تدخل التحالف العربي ، ليتم بعد ذلك تسيلم المعسكرات والمدن للمليشيات الحوثية التابعة لإيران، وبعد إنطلاق عاصفة الحزم والأمل للتحالف العربي، بأسابيع وبعد تردد من قبل قيادة الحزب، هربوا من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية معلنيين تأييدهم للتحالف العربي بعد أن سلموا بيوتهم ومناطقهم وأسلحتهم وجيوشهم الجراره للمليشيات الحوثية، وخلال الخمس السنوات من الحرب وعلى الرغم من الدعم الهائل لهم من التحالف العربي وتأسيس مئات الآلاف من المليشيات التابعة لهم في مأرب لم يخوضوا أي معركة حقيقة مع مليشيات الحوثي ولم يحرروا حتى محافظة كاملة في اليمن الشمالي بل وجمدو كل الجبهات طوال الخمس السنوات، وعندما أسسوا المليشيات الإرهابية التابعة للتنظيم الإخوان المسلمين، اتجهوا لاجتياح الجنوب وشن الحرب ضد المقاومة العربية الجنوبية التي حررت ٨٥% من المناطق المحررة في جهة اليمن، بل قاموا بمهاجمة قوات التحالف العربي، إضافة الى الحملات الإعلامية المعادية للتحالف العربي والمشروع العربي وخلال الفترة القريبة الماضية، بدأوا بتنفيذ أجندات خارجية معادية للعرب والمشروع العربي لصالح مشروع تنظيم الإخوان المسلمين التابعين لإردوغان في تركيا وبتموين وبدعم من قبل نظام الدوحة ونظام إردوغان في تركيا.