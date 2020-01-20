وفاة شخصين بحادثي مرور في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

تعز - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، بحوادث سير، وقعت اليوم الاثنين، بحسب شرطة السير.



وأضافت المصادر، أن "حادث تصادم وقع بين سيارة نوع باص ديهاتسو ودراجة ناريه بدون

في منطقة الزكيرة مديرية الشمايتين، ادى الحادث الى وفاة سائق الدراجه وإحتراق الدراجه النارية جراء قوة الاصطدام وتلفيات بالباص.

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كما وقع حادث سير في الدحي ناتج عن التفحيط أثناء زفة احد الاعراس انقلبت السياره على اثر ذلك واسفر عن وفاة احد الاشخاص المتعلقين فوق السيارة.

وحذرت ادارة شرطة السير بعدم الاستهتار بارواح الناس وانه لاتهاون مع امثال هؤلاء السائقين المستهترين فالفرحة تنقلب الى مأتم.