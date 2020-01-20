- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شخصين بحادثي مرور في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
تعز - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة تعز، بحوادث سير، وقعت اليوم الاثنين، بحسب شرطة السير.
وأضافت المصادر، أن "حادث تصادم وقع بين سيارة نوع باص ديهاتسو ودراجة ناريه بدون
في منطقة الزكيرة مديرية الشمايتين، ادى الحادث الى وفاة سائق الدراجه وإحتراق الدراجه النارية جراء قوة الاصطدام وتلفيات بالباص.
كما وقع حادث سير في الدحي ناتج عن التفحيط أثناء زفة احد الاعراس انقلبت السياره على اثر ذلك واسفر عن وفاة احد الاشخاص المتعلقين فوق السيارة.
وحذرت ادارة شرطة السير بعدم الاستهتار بارواح الناس وانه لاتهاون مع امثال هؤلاء السائقين المستهترين فالفرحة تنقلب الى مأتم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخصين بحادثي مرور في تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.