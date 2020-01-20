شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الرصد .. حزام مريس الضالع يدمر عيارا ناريا للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 الضالع - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، بمنطقة مريس من تدمير عيار ناري حوثي في الأطراف الجنوبية لمنطقة "سون" شمالي الضالع.

Advertisements وبحسب المصادر، فإن مدفعية القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام استهدفت بقذيفتين إحدى ثكنات المليشيات الحوثية التي تتحصن فيها في منطقة سون شمالي قعطبة. وطبقا للمصادر، فإن العملية النوعية التي تكللت بالنجاح أتت بعد رصد استخباراتي دقيق ومسبق. وتعد قوات الحزام الأمني "القطاع الخامس" في مريس واحدة من أبرز القوات الجنوبية المشاركة ضمن عمليات معركة "صمود الجبال" ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران شمالي محافظة الضالع.

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