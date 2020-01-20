عاجل: رسميا..السعودية تتهم الامارات بالوقوف خلف الهجوم الصاروخي على معسكر الاستقبال في مارب ...بيان"

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عدن - ياسمين التهامي - اتهم الكاتب والمحلل السعودي البارز سليمان العقيلي طرف لم يسمه في الهجوم على معسكر تدريبي تابع لقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب شرق البلاد.

وقال العقيلي في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر رصدها محرر “عدن نيوز” “ان الهجوم الغادر على المصلين في مسجد الاستقبال في مأرب الذي خلف نحو 90 شهيدآ معظمهم من اللواء الرابع حماية رئاسية ؛ هدفه اضعاف الوجود الحكومي في عدن وتقويض الوحدة اليمنية”. جديد "الخليج 365" Advertisements واتهم العقيلي من يسعون لتقويض الوحدة اليمنية بالوقف وراء الهجوم الغادر مشيراً إلى ان “هؤلاء الجنود كانوا يستعدون للتوجه للعاصمة المؤقتة عدن” وهو ما ترفضه الامارات والمليشيات التابعة لها.

ولفت المحلل السعودي إلى أن “اعداء الوحدة اليمنية كثر وفي الشمال ايضاً”. يبدو ان الهجوم الغادر على المصلين في مسجد الاستقبال في مأرب الذي خلف نحو 90 شهيدآ معظمهم من اللواء الرابع حماية رئاسية ؛ هدفه اضعاف الوجود الحكومي في عدن وتقويض الوحدة اليمنية. لان هؤلاء الجنود كانوا يستعدون للتوجه للعاصمة المؤقتة عدن .اعداء الوحدة اليمنية كثر وفي الشمال ايضآ

— سليمان العقيلي (@aloqeliy) January 19, 2020

يذكر أن الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الغادر على معسكر التديب في محافظة مأرب جميعهم من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية الذي كان يستعد للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن وفقاً لاتفاق الرياض، فضلاً عن أن معظم منتسبي اللواء من أبناء محافظة أبين وشبوة.

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