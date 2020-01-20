شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ابنة مصطفى الآغا تأسر القلوب بجمالها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جذبت ابنة الإعلامي السوري مصطفى الآغا الأنظار حولها بسبب جمالها المتمثل في شعرها الأشقر وملامحها البريئة. وظهرت ابنة مصطفى الآغا في مقطع فيديو طريف وهي برفقة والدها، حيث بدا هناك تغير ملحوظ في ملامحها جديد "الخليج 365" Advertisements وأحدثت ابنة مصطفي الأغا ضجة كبيرة بمنصات التواصل بسبب جمالها، حيث شبهها رواد السوشيال ميديا بالدمية الجميلة.

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