شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة الجزيرة تفاجئ الجميع وتنشر قبل قليل هذا الخبر العاجل حول الهجوم الصاروخي على معسكر الاستقبال في مارب ..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة الجزيرة خبر عاجل قبل لحظات على شاشتها كشفت فيه عن تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرمي بخصوص هجوم مأرب. وبحسب متابعة "أحداث نت"، تضمن العاجل تصريح لوزير الخارجية اليمني أكد فيه ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدا للجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية في مأرب وسط اليمن إلى 100 شهيد. جديد "الخليج 365" Advertisements وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي اتهم، الحوثيين بتنفيذ الهجوم ووصفه بأنه "عملية إرهابية جبانة" موجها القوات برقع الجاهزية القتالية. من جهته وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك بصرف تعويضات لأسر الشهداء.

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