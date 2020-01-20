شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد ألوية الحماية الرئاسية يفاجئ الجميع ويصدر بيان خطير كشف فيه تفاصيل الهجوم على مارب والجهة التي تقف خلفة ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تناقض واضح بين الرواية الرسمية التي أصدرتها وزارة الدفاع اليمنية يوم امس الاحد بشأن الهجوم الارهابي الذي استهدف عدد من الجنود وقت صلاة المغرب في معسكر الاستقبال بمأرب الذي وجه ناطق الجيش اليمني الاتهام المباشر لمليشيات الحوثيين في ارتكاب الجريمة بقصف صاروخي جاءت رواية قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي مغاير لرواية وزارة الدفاع.

حيث، اصدر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي بيانا هاما حول المجزرة التي تعرض لها جنوده، اثناء قصف مسجد داخل المعسكر التدريبي في منطقة الميل بمحافظة مأرب، يوم السبت، وراح ضحيتها اكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى .

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ودعا القباطي إلى تشكيل لجنة لمتابعة ومعرفة الجهة التي تقف خلف هذه المجزرة التي تعرض لها جنوده .

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم بإسمي وبأسم ضباط وصف وجنود اللواء الرابع اتقدم بالتعازي القلبية لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والقادة السياسة والعسكرية والمواساة لاسر الشهداء من اللواء الرابع ومعسكر الميل التدريبي والوحدات الاخرى الذين استشهدوا بمعسكر الإستقبال التدريبي م/مأرب ليلة 19-20-2020م وهم يؤدون صلاة المغرب وفي واجبهم المقدس في ميدان التدريب والشرف والتضحية والفداء وتعرضوا للقصف الصاروخي الغادر والذي فقدنا فيه من خيرة ابطالنا البواسل بالإضافة الى سقوط العشرات من الجرحى.

فقدنا كوكبة من خيرة الرجال من ابناء القوات المسلحة الابطال الصادقين مع الله ثم مع وطنهم ودينهم ،ستنحت أسماؤهم بماء الذهب في سجلات التاريخ المشرفة لما سطروا من بطولات في ميادين الشرف وتحققت على ايديهم اروع الانتصارات في عدة جبهات القتال والشرف وعاشوا كرماء رافضين العبودية والارتزاق وقدموا اروحاهم في سبيل هذا الوطن سلفاً بمن سبقهم من الشهداء وما كان معسكر الإستقبال إلا محطة تنشيطية لتلك القوة المؤهلة لتتوجه مجدداً صوب جبهات القتال والشرف لتحرير بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي ، وشاء الله أن تختتم مسيرتهم المشرفة بواقعة غادرة أرتقت بهم شهداء وجباههم ساجدة .

فالعهد لله ولكل ابناء اليمن الشرفاء والى كل ابٍ وامٍ قدموا ابنائهم فداء لهذا الوطن اننا على دربهم سائرون وسوف نأخذ بثارهم ولن تذهب دمائهم هدراً وسداً ،ونقول للشامتين بنا افيقوا فديننا وأخلاقنا ومبادئنا الوطنية تفرض علينا عدم تمني المكروه بكم وأن تلقوا مالقينا لتشعروا بحجم المعاناة فالذين تجردوا من الأخلاق الدينية والإنسانية في وسائل التواصل الإجتماعي نقول لهم ضحايانا هم صفوة أختارهم الله لشهادة في سبيلة ولم يجف ماء الوضوء من أجسادهم بعد فنعم النهاية كانت نهايته سائلين المولى حسن الخاتمة لنا ولشامتين . مبادئُنا ثابتة للوطن وشرعية رئيس الجمهورية مهما تأمر المتأمرون علينا

- ولايظنوا اعداء الوطن أننا سوف ننكسر اونتراجع عن اهدافنا وثوابتنا الوطنية وقضية الوطن

بل ستظل معنوياتنا تناطح السحاب حتى اخر قطرة من دمائنا فلدينا الابطال والرجال من القوات المسلحة وأن أمثال هذه الجرائم الغادرة لاتزيدنا إلا ثباتاً وشموخاً وقوه للمضي قدماً لتحقيق النصر الأكبر بأذن الله وتطهير كل شبر في أراضينا اليمنية من عبيد الفرس والمرتزقة الذين وطئت رؤوسهم لتجار الحروب ولن يهجع لنا بالاً إلا بعد تحقيق النصر لبلادنا اليمن دول اتحادية وأهل الاختصاص والفرق المختصة بالمتابعة والتحقيق في هذه الحادثة لمعرفة الجهة التي كانت وراء هذا العدوان الغادر ونعرف عدونا جيداً ! - فنسأل من الله ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى تاريخ 20-1-2020م

صادر عن /

قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية

العميد / مهران محمد سعيد القباطي