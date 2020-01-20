غارات سعودية وقصف صاروخي ومدفعي تستهدف المدنيين في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل العدوان السعودي خلال الساعات الماضية، غاراته على محافظة صنعاء، وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة.

وأفاد مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان في الحديدة قصفت بـ 18 قذيفة هاون وبالأسلحة الرشاشة على شارع الـ 50 واستحدثت جرافة عسكرية للعدوان تحصينات في الشارع.

وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بقذائف المدفعية، ومشطت بالعيارات الرشاشة على مدينة الشعب وشارع صنعاء.

وقصفت قوى العدوان بست قذائف هاون ومشطت بالأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، كما قصفت بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مدينة حيس ومنطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

وأشار المصدر إلى استهداف قوى العدوان بالرشاشات المتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، كما استهدف قصف بأكثر من 10 قذائف هاون قرية الشجن في أطراف الدريهمي المحاصرة.

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وقد ادى القصف الى اصابة طفلة حيث استهدف العدو السعودي بالصواريخ والمدفعية قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح ما أدى إلى إصابة الطفلة بجروح .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن اليوم الاثنين خمس غارات على مديرية الظاهر الحدودية في ظل تحليق متواصل على المناطق الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الأعروش في مديرية خولان وثلاث غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء.