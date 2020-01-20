116 قتيلا الحصيلة الجديدة لقتلى المرتزقة في معسكر بمأرب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
ارتفعت حصيلة الهجوم بصاروخ الذي استهدف، مساء السبت، معسكراً لقوات المرتزقة في مأرب إلى 116 قتيلا، حسب ما أعلنت، الاثنين، مصادر طبية وعسكرية.
وقالت المصادر إن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 116 مجنداً، مشيرة إلى أن بعض المجندين توفوا متأثرين بجروحهم.
ولم تعلن أي جهه مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي غداة إطلاق قوات التحالف السعودي عملية عسكرية واسعة ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة نهم شمال شرق صنعاء.
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