شكرا لمتابعة خبر عن سفير يمني : يهاجم الشرعية والتحالف ويتهمهما بالتقصير في مواجهة الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوات الشرعية تسقط طائرة استطلاعية مسيرة للحوثيين شرق العاصمة صنعاء بالصورة : أول تعليق لزوج نانسي عجرم بعد حادثة منزله... هذه رسالته للقتيل احتدام المعارك في العاصمة صنعاء بين الشرعية والحوثيين وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين غضب كبير ومصدر عسكري يتهم الشرعية والتحالف بتجاهل تحذيرات سبقت هجوم مأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير يمني : يهاجم الشرعية والتحالف ويتهمهما بالتقصير في مواجهة الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.