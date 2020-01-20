شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل .. مليشيات الحوثي تعلن اليوم الاثنين عن قرار جديد بشأن العملة الوطنية الجديدةوقناة المسيرة تبث الخبر وتكشف بشرى للمواطنين..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مفاده أن مليشيا الحوثي تراجعت عن قرار منع تداول العملة الوطنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية والتي كانت المليشيا قد منعت التداول بها في مناطق سيطرتها وحددت مدة شهر لتسليمها من قبل كل فئات المجتمع وانتهت المهلة يوم أمس الأول السبت.

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وقبل دقائق تداول الناشطون خبراً مفاده أن المليشيا أعلنت عبر قناة المسيرة التابعة لها التراجع عن هذا القرار والسماح للجميع بتداول العملة الوطنية الجديدة، وجاء نص المنشور الذي تداوله الناشطون كالتالي:

نظرا لما يعانيه المواطنين من تفاقم للمعيشة وتخفيفا لمعاناتهم بسبب منع تداول العملة غير القانونية رائينا استئناف التعامل بها تخفيفا لمعاناة المواطنين ولإلتزام الأمم المتحدة بوضع حلول للضغط على حكومة "ما أسمتها المليشيا المرتزقة" بتأمين العملات المطبوعة الجديدة والتعهد بعدم طبع أي عملات جديدة حتى لا ينهار اقتصاد اليمن.