بشرى سارة : الملك سلمان يثلج صدور كل اليمنيين ويصدر امر ملكي كان "حلم " وتحقق .. وقلوب اليمنيين تنهج بالدعاء ولسانهم بالشكر "بعد الله " , "شكرا سلمان ..حفظ الله الملك سلمان وولي عهده "

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/20 الساعة 05:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

صدرت موافقة السلطات الرسمية من قبل الجانبين السعودي واليمني على تشغيل المنفذ الحدودي البري الثاني بين البلدين شمال اليمن بصفة دائمة، وتخفيف ضغط المسافرين عبر منفذ الوديعة جنوبها، وذلك بعد أن تم تشغيل منفذ الخضراء السعودي بصفة مؤقتة في موسم حج العام الماضي.

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تشغيل دائم

علن محافظ صعدة اللواء هادي بن طرشان الوايلي عن صدور موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على افتتاح منفذ البقع اليمني، ويقابله منفذ الخضراء السعودي بصفة رسمية وبشكل دائم.

وقال في تصريح إلى «الوطن» أمس «القيادة السياسية في البلدين تدرك أهمية منفذ البقع الذي يقابل منفذ الخضراء من الجانب السعودي، من نواحٍ كثيرة جداً أهمها موقعه الجغرافي القريب شمال اليمن، خاصة لسكان صنعاء وصعدة ومأرب والجوف وعمران، حيث تشرفت بتكليفي من الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء للتواصل بالإخوة الأشقاء بالجانب السعودي واعتماد تشكيل لجنة من الجانب اليمني برئاسة وكيل محافظة صعدة الشيخ علي أحمد الحماطي ومدير عام الشرطة بالمحافظة العميد الركن محمد أحمد غالب.

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اهتمام الملك

نوه محافظ صعدة بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لسكان محافظة صعدة قائلا: بعد عظيم الامتنان لقيادتنا السياسية على اعتماد المنفذ البري الثاني أوجه خالص الشكر والعرفان للمملكة ملكاً وحكومةً وشعباً على اهتمامهم بمحافظة صعدة الأرض والإنسان على وجه الخصوص وباليمن عموماً من خلال الدعم المعنوي اللوجستي القائم من إخواننا في المملكة لهذا المنفذ ولغيره من المناطق التي تحررت أولا بأول.

وأضاف المحافظ أن صور البذل والعطاء من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لأهالي وسكان المحافظة على أرض الواقع تجلت منذ بدء عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الشرعية اليمنية وحتى اليوم سواء في تقديم قوافل الغذاء والدواء المستمر أو إيواء الأسر النازحة ورعايتها، حيث بات جميع سكانها يدركون أن أهالي صعدة في قلب خادم الحرمين الشريفين يوليها عنايته ويشملها بعطفه ويدعون له بالعمر المديد والصحة والعافية.

تطوير البقع

وأضاف طرشان أن العمل يجري هذه الأيام على قدمٍ وساق في منفذ البقع اليمني لتجهيزه من حيث الإنارة والسفلتة وبناء المساكن والوحدات السكنية للموظفين، وأيضاً الدخول في المرحلة النهائية لاستكمال التجهيزات الفنية للمنفذ، حتى يواكب جاهزية المنفذ السعودي للبدء فورا في استقبال المسافرين بين البلدين الشقيقين.

زيارة ميدانية

قامت اللجنة المكلفة برئاسة وكيل المحافظة الشيخ علي الحماطي أخيرا بزيارة ميدانية إلى منفذ البُقع تفقدت من خلالها الاستعدادات اللازمة لحفل تدشين إعادة افتتاحه، والتأكد من جاهزيته الكاملة لتقديم الخدمات للمسافرين، وتخفيف الضغط الحاصل على منفذ الوديعة الحدودي جنوب اليمن، واطلعت اللجنة على مرافقه، وآلية سير العمل واكتمال الطاقم الإداري والفني وجميع التجهيزات الفنية اللازمة لإعادة الافتتاح، كما التقت باللجنة المكلفة من قبل الجانب السعودي.

