شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني وبشكل مفاجئ في أسعار هذا المنتج المهم في المملكة العربية السعودية.. ومصادر تكشف السبب والسعر الجديد!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إن أسعار الأرز في المملكة سجلت ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة ليصل سعر الطن إلى 1000 – 1100 دولار (3747 و4122 ريال) للطن بالمقارنة مع السعر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 إذ وصلت الأسعار إلى 900 – 950 دولاراً (3372 و3560 ريال) للطن.

وأوضحت مصادر ذات علاقة بموردي الأرز، بحسب صحيفة “عكاظ” اليومية، أن الارتفاع الحاصل مرتبط بانخفاض كميات المعروض بالمقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المصادر إلى أن الارتفاع الحاصل مرتبط بوجود رغبة كبيرة لشراء كميات إضافية؛ الأمر الذي دفع الشركات الهندية المصدرة لزيادة السعر بواقع 100 – 150 دولاراً (375 و562 ريال) للطن.

وأضافت أن الشركات التي لم تستغل فترة تسويق المحصول في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اضطرت للتعاقد على كميات جديدة بالأسعار الحالية، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لم تستطع التعاقد للحصول على الكميات المطلوبة؛ ما يجبرها على التعاقد بالشراء بالأسعار الجديدة.

