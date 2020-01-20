شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفاجئ الجميع وتعلن مصرع "المشاط " وتنتقم بقصف مأرب بالصواريخ وسقوط 250 شهيد وجريح من افراد الجيش الوطني !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مليشيا الحوثي تعلن رسميا مصرع شقيق ما يسمى رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط , ويدعى رفيق المشاط , ويأتي الاعلان عن الصريع المشاط عبر خبر بثته قناة المسيرة الناطقة الرسمية للمليشياالحوثية .

وقالت المسيرة ان مهدي المشاط تسلم درع شقيقه رفيق المشاط من قبل مؤسسة الشهداء التابعة للمليشيا .

وكعادتها لم تكشف المليشيات الانقلابية عن مكان او زمان مقتل المشاط، ومن المرجح أنه لقي مصرعه في إحدى جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني.

وكالة سبأ بنسختها الحوثية اوردت هي ايضا خبرا امس الاحد عن تسلم المشاط درع شقيقه الذي وصفته بالشهيد ، دون ان تشير الى تفاصيل مقتله.

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وقالت ان «مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى تسلم، درع شقيقه رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء ممثلة برئيسها أحمد حسين جران».

ويعتقد بعض المتخصصين ان قصف مأرب , الذي خلف اكثر من 250 شهيد وجريح يأتي بالتزامن مع اعلان خبر شقيق المشاط , كرد او انتقام من المليشيا .

وتتواصل خسائر المليشيات الانقلابية، في عدد من جبهات القتال، حيث تكبدت مؤخرا عشرات القتلى والجرحى في جبهات نهم شرقي صنعاء والضالع.

