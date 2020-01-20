الغسيل على طريقة سما المصري.. عرض مفاتن وإغراء!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يناير 2020 12:58 صباحاً - لا تتوقف الفنانة سما المصري عن مفاجأة متابعيها ونشر المزيد من فيديوهات الاغراءات تحت مسميات مختلفة.
وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو عنونته “سما المصري كاشفه رجليها و هي بتغسل الغسيل” معلنة صراحة عن الهدف منه.
وظهرت سما المصري، في الفيديو، في الحمام مباعدة بين فخذيها التي أظهرت معظمهما وبدا بينهما “طشت” غسيل وارتدت سما فستاناً أسود ظهر منه حمالة صدرها التي استعرضت من خلالها مفاتنها.
وبررت سما المصري لجوئها الى الغسيل اليدوي بالقول انه جيد لتحريك العضلات، حسب تعبيرها.
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