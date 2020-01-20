شكرا لمتابعة خبر عن "رجل أعزل" في الغابة لا يملك اي سلاح يباغته أسد مفترس..شاهد بالفيديو النتيجة المذهلة قي المواجهة القاتلة بين أسد مفترس ورجل اعزل (فيديو رهيب ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - "رجل أعزل" في الغابة لا يملك اي سلاح يباغته أسد مفترس..شاهد بالفيديو النتيجة المذهلة قي المواجهة القاتلة بين أسد مفترس ورجل اعزل (فيديو رهيب )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "رجل أعزل" في الغابة لا يملك اي سلاح يباغته أسد مفترس..شاهد بالفيديو النتيجة المذهلة قي المواجهة القاتلة بين أسد مفترس ورجل اعزل (فيديو رهيب ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.