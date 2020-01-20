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صنعاء - ياسمين الخيامي - عريس مستعجل يفعل فعلته بعروسته أمام الجماهير في حفل الزفاف.. شاهد الفيديو الفاضح )

أظهر مقطع فيديو متداول، عريس يُصيب عروسه الفيتنامية في عينيها في ليلة زفافها بسبب توتره .

ظهر في المقطع الزوج وهو يحاول فتح زجاجة الشامبانيا حيث انطلق الغطاء بسرعة ليصطدم بعين العروس فجأة.

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وكان رد فعل العريس غريب حيث ضحك في حين قدمت أحد الحضور المساعدة للعروس وبعد ذلك أخذ منها الزوج المنديل الورقي، ليمسح دموعها.