مسؤول بتعز يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مديرية المظفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

تعز - الخليج 365

قام الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز ومعه مدير عام مديرية المظفر سمير عبدالاله والاستاذ عادل العليمي مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من مدارس المديرية للإطلاع على سير العملية التعليمية وتلمس احتياجاتها.



وشملت الزيارة، مدرسة مجمع هائل للبنات ، ومدرسة الثورة ومدرسة مجمع صينة وغيرها من المدراس التعليمية بمديرية المظفر .

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وأستمع الوكيل جامل من إدارات تلك المدارس والمعلمين الى أبرز الصعوبات التي تواجههم في سير العملية التعليمية والتربوية والأحتياجات الأساسية التي من شأنها الإسهام في تطوير التعليم وتحسين جودته مؤكدا بأن العلم هو الركيزة الأساسية لتقدم الأمم والشعوب، وأن تكريم الأوائل والمبرزين في المدارس وإقامة الانشطة يبعث على التنافس الايجابي بين الطلاب ويخلق بيئة أكثر حيوية تنعكس على مستوى الطلاب.

واشاد جامل بمدراء إدارت المدارس وبجهود المعلمين المبذولة في تعليم ابنائنا الطلاب والرقي بمستوى التعليم ، مؤكداً دعم واهتمام السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان الذي يولي قطاع التعليم كل الاهتمام وتوفير كافة التسهيلات وتذليل اية صعوبة تقف عائقا أمام سير العملية التعليمة بالمحافظة.

ووجه جامل مديرعام المديرية ومكتب التربية بالرفع باحتياجات مدارس المديرية للكراسي المدرسية ، والاثاث والمعامل والعمل على توفيرها واصلاح وترميم القاعات الدراسية بالمدراس ومعالجة عجز المدرسين وترميم الاضرار في المدارس المتضررة بسبب الحرب.