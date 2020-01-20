مسؤول بتعز يفتتح 19مشروعا تنموياً في مديرية مشرعة وحدنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

تعز - الخليج 365

افتتح وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون، عدد 19مشروعاً تنموياً تم انجازها خلال العام المنصرم 2019م في عدد من القطاعات المختلفة بالمديرية بتكلفة اجمالية بلغت (200 )مليون ريال.



وتوزعت المشاريع في اربع مجالات هي التربية و التعليم10 مشاريع والطرق 4 مشاريع والصحة3مشاريع والمياه 2 مشاريع وهي عبارة عن مشاريع مبادرات مجتمعية منها150 مليون على نفقة الأهالي و50 مليون مساهمة ودعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر برنامج التمكين باشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية بالمديرية.

ونقل وكيل المحافظة لأبناء المديرية تحيات محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان مؤكدا وقوف السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية الى جانبهم لتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية خلال العام 2020م

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كما قام وكيل المحافظة بتكريم عدد من المبادرات المجتمعية مشيدا بالمجلس المحلي بالمديرية وبتضحيات ابناء مشرعة وحدنان الذين قهروا كل التحديات و انتصروا حرباً و سلماً و تنميةً ، ودعا الى مزيد من التعاون و التآزر و العطاء في انجاز مشاريع مستقبلية.

وثمن الوكيل عون جهود ودعم الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر برنامج التمكين للمجتمعات المحلية ودعم هذه المشاريع التنموية و تحفيز المجتمع على ادراك احتياجاته و صياغة مشروعاته التنموية و تسويقها والمبادرة في العطاء و العمل و التنفيذ.

عقب ذلك شارك الوكيل عون مع جموع المشيعين في تشييع جنازة الشهيد عبدالدائم عبدالعزيز الشيخ الذي استشهد قبل يومين في الجبهة الغربية و هو يواجه مليشيات الحوثي الانقلابية الاجرامية وقدم واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد.

رافق وكيل المحافظة الاستاذ جمال النقيب مدير عام المديرية و الاستاذ عبدالقادر الرميمة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية و عدد من اعضاء المجلس المحلي والوجاهات الاجتماعية والسياسية