تقرير طبي حديث يكشف عن عشرات آلاف الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

إب - الخليج 365

كشف تقرير طبي حديث، صادر عن مركز الترصد الوبائي بمحافظة إب، وسط اليمن، عن عشرات آلاف الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا خلال العام المنصرم 2019م في مختلف مديريات المحافظة.



وقال التقرير، إن وباء الكوليرا والإسهالات الحادة تسببا بوفاة 148 شخصاً بمختلف مديريات المحافظة، بزيادة 50%عن العام 2018م الذي تم تسجيل 74 حالة وفاة خلاله جراء الوباء.

وذكر التقرير، أن حالات الإصابة بالوباء بلغت خلال العام 2019م نحو(84367) حالة وبزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه و الذي تم رصد نحو(37785) حالة إصابة.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، قد كشفت في وقت سابق عن ارتفاع أعداد الوفيات جراء الكوليرا والإسهالات الحادة في إب إلى 500 حالة وفاة منذ العام 2016م وحتى أواخر العام 2019م.

وتشير المعلومات بأن تلك الإحصائية هي ما تم الوصول إليه من احصاءات لمركز الرصد الوبائي في مكتب صحة إب، ـ الذي عادة ما يقوم برصد حالات الوفاة في مركز المحافظة ومراكز المديريات ـ ، فيما أن عدد الوفيات والإصابات تتجاوز ذلك بكثير نظراً لعدم وجود عمليات توثيق دقيقة في المناطق النائية في المحافظة والتي شهدت انتشاراً واسعاً للوباء وسط غياب التدخلات الطبية من سلطات المحافظة المحلية الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وتأتي محافظة إب في طليعة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.