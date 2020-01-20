القميري يزور جرحى الجيش الوطني في هيئة مستشفى مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - مأرب

زار المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم، جرحى أبطال الجيش الوطني الذين يتلقون العلاج في هيئة مستشفى مأرب العام، إثر الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدفهم بأحد المساجد القريبة من معسكر الاستقبال.



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واطلع اللواء القميري، خلال الزيارة، على أوضاع الجرحى في مختلف أقسام المستشفى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم..مشدداً على ضرورة إيلائهم أعلى درجات الرعاية والاهتمام..مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بأوضاع الجرحى ورعايتهم الرعاية الكاملة.

وقال اللواء القميري "ان هذا الهجوم الجبان والغادر الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية يأتي نتيجة الخسائر التي منيت بها في مختلف جبهات القتال"..مؤكداً أن المليشيات الإرهابية دأبت على استهداف الآمنين في المساجد بعد فشلها في مجابهتهم في ميادين القتال.

واضاف" ان المليشيات الحوثية الإرهابية دأبت منذ نشأتها على استهداف المساجد وتفجير دور العبادة في إطار الحرب العدمية التي تخوضها ضد كل من يختلف معها، وضمن مساعيها لتدمير الهوية اليمنية لصالح الأجندات الإيرنية في اليمن والمنطقة، وهو الحلم الذي سيتحطم أمام صلابة وقوّة أبطال القوات المسلحة، ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".