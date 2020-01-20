شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشرعية اليمنية تفاجئ الجميع وتقوم بأول رد عسكري على مجزرة معسكر الاستقبال في مارب ..."شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رقص ومزمار واغاني واحتفالات على اشلاء اكثر من 110 جندي من المنتسبين في اللواء الرابع حماية رئاسية .
هكذا ردت الشرعية اليوم حين نظمت سلطتها المحلية في شبوة المحادية لمحافظة مارب والتي كانت مسرحا لابادة وجرح قرابة السريتين من قوات جنوبية كانت تتواجد في مأرب .
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وفيما توقع الجميع ان تصعد قوات الشرعية التي اكل عليها الدهر وشرب بنهم ذهبت لتنظيم حفلات فنية وراقصة بعد ساعات من الجريمة في استهتار بالارواح التي ازهقت ما دفع البعض للتعبير عن غضبه ودعوة الشرعية الى احترام دم الضحايا .
وتساءل الصحفي ياسر اليافعي بالقول مالذي يحدث بالضبط ! اهالي شهداء مجزرة مأرب ينتظرون جثامين اولادهم ومن يواسيهم في هذه المصيبة وقيادة الشرعية في مأرب وشبوة يحتفلون ويرقصون في قاعة الثقافة بمدينة عتق .
واضاف : والله انها شرعية العار كأن دماء 111 جندي ماء مختتما منشوره على الفيس بالقول : اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
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