شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة مدرسة تستعين بطالبين لقتل زوجة عشيقها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استأجرت مديرة مدرسة في موسكو طالبين لقتل زوجة عشيقها السابق، وجاء ذلك بعد انفصال عشيقها عنها مما دفعها للتفكير في الانتقام من زوجته على أمل أن يعود إليها.

وتمكنت الشرطة الروسية، من ضبط مديرة المدرسة بتهمة استئجار اثنين من طلابها السابقين في المدرسة لقتل زوجة عشيقها.

جديد "الخليج 365"

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وأقرت المتهمة بجريمتها البشعة خلال التحقيقات، بأنها أرادت تخويف زوجة عشيقها وليس قتلها، بينما نفى زوج الضحية وجود علاقة غرامية سابقة مع مديرة المدرسة، مبينا أن ما كان يجمعهما ليس غير صداقة قوية وأعمال تجارية، وعندما بات لديها عاطفة قوية تجاهه، قلّص علاقته معها.