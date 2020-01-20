شكرا لقرائتكم خبر عن القضية التي هزت الشارع السعودي...تفاصيل جريمة قتل فتاة أبها..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم زوج على طعن زوجته حتى الموت في مدينة أبها بالسعودية يوم الجمعة الماضي، حيث أثارت الجريمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الجريمة قام الزوج بملاحقة زوجته بعد أن استقلت سيارة ”أوبر“ للعودة إلى منزل عائلتها، وفي الطريق اصطدم بالسيارة ليوقفها وأخرج زوجته وطعنها حتى الموت بحسب صحيفة الوطن.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن الزوجين كانا على خلاف دام 8 أشهر، وأن الزوجة طوال مدة الخلاف كانت تسكن في منزل عائلتها.

كما أفادت أن الزوج طبيب يعمل بأحد المستشفيات الحكومية وفي العقد الرابع من عمره، ولديه طفلان من الزوجة المقتولة.