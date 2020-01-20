شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لاستحمام الزوجين معا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يتوقف نجاح العلاقة الحميمة بين الزوجين على القدرة الجنسية فقط، لكن هناك بعض العوامل التي تساهم في نجاحها، ومنها استحمام الزوجين معًا، لما له من فوائد نفسية وصحية تعود على الطرفينزمنها.

1- كسر حاجز الخجل بين الطرفين

يساعد استحمام الزوجين معًا على كسر حاجز الخجل بينهما إلى حد كبير، والذي غالبًا ما تعاني منه الزوجة أكثر من الرجل.

جديد "الخليج 365"

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2- علاج سرعة القذف لدى الرجال

تساعد تلك الطريقة على علاج المشكلات الجنسية التي يعاني منها الرجل كسرعة القذف، وذلك عن طريق التحكم في رغبته وشهوته.

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3- تخفيف حدة التوتر

الاستحمام مع شريك الحياة يعمل على تخفيف حدة التوتر بين الطرفين، وتهدئة الأعصاب عن طريق الاستمتاع بالمياه الدافئة.

4- زيادة الرغبة الجنسية لدى الطرفين

الإثارة البصرية الناتجة عن استحمام الزوجين معًا تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الطرفين، وهو ما يساعد على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل جيد.

5- مفيد لصحة الجسم

الاستحمام بالماء الدافئ من شأنه العمل على تحسين وتنشيط الدورة الدموية للجسم، مما يقلل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض

6- الثقة بالنفس والشعور بالأمان

تواجد الزوجين معًا في مكان واحد منفردين يساعد على الشعور بالأمان وبالأخص لدى الزوجة، كما أن الاستحمام مع شريك الحياة يرفع من درجات الثقة بالنفس لدى الطرفين.

7- كسر الروتين بين الزوجين

استحمام الزوجة مع زوجها يكسر الروتين بين الطرفين، حيث يعد من الأشياء غير الاعتيادية التي تساعد على إنشاء علاقة عاطفية خالية من الملل بين الطرفين

8- الدعابة بين الطرفين

من فوائد استحمام الزوجين معًا خلق روح الدعابة بينهما التي تقلل من حدة التوتر والضغط النفسي والخجل، ويكون ذلك عن طريق اتباع بعض الأساليب الفكاهية كرش الماء علي بعضهما البعض.