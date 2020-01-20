معاون يدشن مشاريع الطاقة الشمسية بالمرافق الصحية بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 الخليج 365 - عدن دشن القائم باعمال محافظ محافظة عدن بدر معاون، اليوم، العمل بالمرحلة الأولی من منظومات الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية في ثمانية من المرافق الصحية بكلفة 959 الف دولار، بدعم من البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة للمشاريع "يونبس" وتنفيذ مؤسسة الفيصل.

Advertisements واستمع معاون من مدير مشاريع الطاقة باليونبس المهندس زياد جابر، لشرح عن مكونات المشروع وطريقة عمل المنظومة وسعتها وطاقتها التشغيلية والمواصفات الفنية. وتستهدف مشاريع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية 12 مجمعا صحيا و22 مركز صحيا و4 مستشفيات مركزية.

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