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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في عدن يناقش اسباب إرتفاع الأسعار والمعالجات اللازمة لها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة عدن وضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، ووكيل مصلحة الجمارك، عبدالحكيم قباطي، ورئيس الغرفة التجارية بعدن ابو بكر باعبيد أسباب إرتفاع الأسعار والحلول والمعالجات اللازمة لها.
وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة علي عاطف ومدير مكتب الصناعة بعدن المهندس محمد عبادي وعدد من كبار التجار المستوردين، إلى قضايا التجار والبيئة الإقتصادية ودورها في استقرار أسعار المواد الأساسي وزرع الثقة بين التجار والحكومة واهمية الإسراع في فتح الاعتمادات المستندية للوديعة السعودية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .
وفي الإجتماع، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي على أهمية تظافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص واستشعار روح المسؤولية المشتركة في هذه الظروف والاستثنائية التي تمر بها البلاد .. مشدداً على ان الوزارة لن تتهاون مع من يتلاعب بأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية ورغيف العيش وستتخد الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين .
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