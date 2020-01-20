مجلي: الاستهدافات الغادرة لن تزيد قواتنا إلا قوّة وصلابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - مأرب

اكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي ،أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران ،لن تذهب هدراً وسيتم الرد على المليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد أبطال الجيش في مختلف الجبهات القتالية.



وقال العميد مجلي في بيان نشره موقع 26 سبتمبر "أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من أبطال القوات المسلحة (من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى) ومن المدنيين".

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واضاف "ان الدماء الزكية ستكون لأبطال قواتنا المسلحة بمثابة مشاعل لا تنطفئ ووهجاً ينير الطريق حتى نأخذ بالثأر من المليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ونستعيد كافة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيا المتمردة التي رمت بكل الاتفاقات والمعاهدات عرض الحائط".

وأكد العميد مجلي ،ان الأعمال الإرهابية لن تثني شعبنا اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية الحوثية..لافتاً إلى أن مثل هذه الاستهدافات الاجرامية الغادرة لن تزيد قواتنا المسلحة والأمن إلا قوّة وصلابة وتحدياً وثباتاً وإصراراً على قهر المليشيا المتمردة الحوثية المدعومة من إيران.

واشار إلى أن ذلك العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها جيشنا في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء وفي محافظات صعدة وتعز والبيضاء..مؤكداً ان انتصارات الجيش الوطني ستتواصل وسيكون الرد القاسي لتلك المليشيات الحوثية المتمردة التي أصيبت بالهستيريا والجنون والتخبّط العشوائي ما جعلها تقوم بإطلاق الصواريخ العشوائية بين الحين والآخر على الأعيان المدنية في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية..مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.