الحضرمي يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم الأحد، بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السفير تيم ليندر كينغ بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل والوفد المرافق لهما، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة اخر المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية.



وأدان الحضرمي بأشد العبارات قيام مليشيات الحوثي باستهداف جامع بمعسكر تجمع اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مأرب مما اسفر عن سقوط اكثر من ١٠٠ قتيل وعشرات الجرحى من منتسبي اللواء وبعض الوحدات الأخرى اثناء تأديتهم للصلاة، مؤكداً أن استهداف هذه المليشيات للآمنين في دور العبادة يمثل عملا إرهابيا جبانا يخالف كل الأعراف والقيم الدينية والإنسانية، ويكشف الوجه القبيح لهذه الجماعة الانقلابية، ويوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بأن هذه المليشيات ليس لديها أي نوايا حقيقية للانخراط في عملية السلام أو أي حرص على صون وحقن دماء اليمنيين.

كما استعرض الحضرمي - في ذات السياق - استمرار ممارسات المليشيات الحوثية في ابتزاز المنظمات الدولية العاملة في صنعاء واختلاقها للعراقيل التي تزيد من معاناة المواطنين، واستمرارها في سرقة المساعدات الإنسانية بختلف الطرق والحيل المبتكرة.. مندداً بالإجراءات التي فرضتها هذه المليشيات لتقويض العملة الوطنية والتي تعمل من خلالها على زعزعة الوضع الاقتصادي الذي تحرص الحكومة على استقراره لتحسين أوضاع كافة المواطنين.

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وداعا الوزير الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة والضغط على هذه المليشيات لردعها عن التلاعب بقوت ومصادر عيش المواطنين.

وعلى صعيد آخر استعرض الحضرمي مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض، موضحا جهود الحكومة في هذا الصدد ومستعرضا الخطوات التي تم إنجازها في سبيل تنفيذ مصفوفة الاتفاق.

وشدد على أن الحكومة ماضية بكل عزم وصلابة نحو التنفيذ الكامل والمتسلسل لاتفاق الرياض بدعم من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية وضمانا لأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

من جانبهما تقدم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والسفير الأمريكي لدى بلادنا بتعازي للحكومة وللشعب اليمني على ضحايا حادث استهدف الجيش الوطني في مأرب، مؤكدين استمرار دعم الولايات المتحدة ومساندتها للحكومة الشرعية ودعمها لكل ما يخدم أمن واستقرار ووحدة اليمن.