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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. تخرج الدفعة الثالثة من قوات الأمن الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 - شبوة
شهدت محافظة شبوة الأحد، حفل تخرج الدفعة الثالثة من قوات الأمن الخاصة.
وفي الحفل الذي أقيم في معسكر مرة، أكد محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، أن تخرج هذه الدفعة سيسهم في تعزيز الأمن والإستقرار بالمحافظة .. مشدداً على أهمية مواصلة برامج التدريب والتأهيل لهذه القوات ورفدها بالدماء الشابة حتى تتمكن من تأدية المهام الموكلة إليها في الذود عن الوطن وحماية مكتسباته والمصالح العامة والخاصة في المحافظة.
عقب ذلك قدم افراد الدفعة المتخرجة عروض ميدانية أظهرت المهارات التدريبية والقتالية العالية وقدرتهم في السيطرة على المواقف وحسمها دون أي خسائر .
حضر حفل التخرج مدير عام الإدارة العامة للشرطة والامن بالمحافظة العميد عوض الدحبول وقائد قوات الامن الخاصة بالمحافظة العميد عبدربه لعكب ، وقائد معسكر مرة العقيد شرف العماد وأركان توجيه اللواء 21 ميكا العقيد ايوب الشرقي.
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