اجتماع لمناقشة اوضاع مركزي العسل والنخيل بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 الخليج 365 - سيئون ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم الاجراءات العملية لترتيب اوضاع مركزي العسل والنخيل التابعين لجامعة سيئون.

وجرى في الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصعيري ومدير عام مكتب الزراعة والري في الوادي والصحراء المهندس شكري باموسى وامين عام جامعة سيئون مدرك الجابري الاستماع الى شرح واف من قبل مدير مركز النخيل والتمور الدكتورعلي عمرون ونائب مدير مركز نحل العسل الدكتور نوفل بايعقوب عن اوضاع المركزين والخدمات التي يقدمانها والاحتياجات الفنية المطلوبة لتفعيل دورهما من اجل الحفاظ على انتاج التمور والعسل باعتبارهما المنتجات الاساسية التي تتطلبها حياة الناس اليومية والمساهمة في الدخل القومي من خلال التصدير لدول الجوار وشرق اسيا. Advertisements كما جرى الاتفاق على وضع دراسة فنية لإنشاء مختبر لمركزي العسل والنخيل تشمل المواصفات وبموجب المعايير الفنية المطلوبة. حضر الاجتماع مدير محطة البحوث الزراعية المهندس عوض علوان وممثل مكتب الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء سالم باشامخة ومنسق مؤسسة ابن خلدون صالح الزبيري.

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