الإرياني: قصف مأرب يضع الصراع مع الميليشيات أمام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

وصف وزير الإعلام فى الحكومة الشرعية معمر الإريانى، ، قصف ميليشيات الحوثى للمسجد فى مأرب بالجريمة الإرهابية، وقال الإريانى، فى سلسلة تغريدات على تويتر إن القصف الذى نفذته الميليشيا الحوثية بصواريخ إيرانية انتقامًا لمقتل سليمانى على بيت من بيوت الله فى معسكر الميل بمحافظة مأرب جريمة إرهابية غادرة وجبانة، وتنصل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية.



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وأدان وزير الإعلام اليمنى، الصمت الأممى إزاء تلك الجريمة التى وصفها بـ"الإرهابية الجبانة"، مدينًا مسلسل التصعيد الايرانى المتواصل للأزمة فى اليمن.

وقال الإريانى، "نطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفثس بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي"، مؤكدًا أن استمرار الصمت إزاء الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من قبل الميليشيا الحوثية ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.

ورأى، أن هذا التصعيد يهدد بنسف كل جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، ويضع الصراع مع "مرتزقة طهران" من الميليشيات الحوثية أمام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري