بن عديو يفتتح قسم الأطفال بمستشفى عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - شبوة

افتتح محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، قسم الأطفال في مستشفى عتق العام عقب إعادة تأهيله بمبلغ 4 ملايين ريال بتمويل ذاتي من المستشفى.



وخلال الافتتاح بحضور مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول ومدير عام مستشفى عتق العام الدكتور علي ناصر، أشاد المحافظ بن عديو، بمبادرة إدارة المستشفى في تمويل إعادة تأهيل قسم الأطفال الهام، منوهاً بأهمية الجهود المبذولة والتصاميم المعتمدة في تنفيذ مشروع إعادة التأهيل.

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كما وجه بن عديو، بإعداد دراسة لإعادة تأهيل بقية أقسام المستشفى بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، مشددا على سرعة استكمال الدراسة الخاصة بتوسعة المستشفى والتي تشمل إنشاء قسم جديد للترقيد بسعة عشرين سريراً .. مبدياً إعجابه بتجربة شباب مدينة عتق من خلال إنشائهم بنك الدم الالكتروني، ووجه بدعم تجربتهم بأربعة ملايين ريال لمواصلة النجاح.

وفي سياق آخر، أشاد محافظ شبوة، بمستوى الأعمال التي نفذتها المؤسسة العامة للطرق والجسور في مشروع إعادة تأهيل الدور الأول من مبنى محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة والجناح الخاص بالحراسات الأمنية بمبنى المحكمة بتكلفة تجاوزت 15 مليون ريال، منوها بجودة الأعمال وسرعة إنجازها، مؤكداً جاهزية المبنى لاستئناف أعمال المحكمة.

كما كلف المحافظ بن عديو، المؤسسة بإجراء دراسة هندسية إضافية لإعادة تأهيل الدور الثاني من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة أدوار والتي تضررت جميعها جرّاء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة شبوة.

وعلى صعيد آخر، اطلع محافظ شبوة محمد بن عديو، على سير العمل في مشروع تسوير مطار عتق الدولي بتكلفة تصل لنحو 30 مليون ريال، ويبلغ طوله أكثر من ثمانية آلاف متر، وشدد على ضرورة مضاعفة العمل في المشروع وانجازه بأسرع وقت .. منوها بأهميته الأمنية للمطار وتأمين حركة الطائرات في مدرجاته.