إجتماع في المهرة يناقش الخطة الأمنية للعام 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة ناقش إجتماع أمني برئاسة مدير عام شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده، اليوم الأحد، الخطة الأمنية للعام الجاري 2020م والتي شددت على تطوير العمل الأمني وتحسين مستوى الأداء.

Advertisements وأستعرض الإجتماع الذي ضم قادة الوحدات الأمنية ومدراء فروع الأمن بالمديريات، محددات الخطة الأمنية للعام الجديد وآلية تنفيذها والسبل الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية. وفي الإجتماع، أكد مدير عام الشرطة على أهمية تعزيز دور المنظومة الأمنية وتحسين مستوى أداء الأجهزة الأمنية والضرب بيد من حديد على من يحاول زعزعة أمن المحافظة واستقرارها وسكينتها العامة.. مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الواجبات والمهام كل في مجال اختصاصه لما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم مديريات المحافظة ومكافحة الجريمة.

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