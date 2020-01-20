بن عديو يدشن 5 برامج تدريبية بالمعهد الصناعي في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - شبوة

دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، خمسة برامج تدريب مهنية في مجالات ميكانيك السيارات وكهرباء السيارات الحديثة وصيانة الكمبيوتر والجولات والإمدادات الكهربائية بالمعهد الصناعي، تكفلت السلطة المحلية بالمحافظة بالشراكة مع المعهد بتمويلها بأكثر من 20 ألف دولار.

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ونوه المحافظ بن عديو، بأهمية إطلاق المعهد لهذه الحزمة من البرامج المهنية مع إطلالة العام الجديد، لافتاً إلى أهميتها في حياة شباب محافظة شبوة وإكسابهم العديد من المهن الحرفية التي تؤهلهم لسوق العمل، مشيداً بمستوى إقبالهم المتزايد على المعهد، مؤكداً الاهتمام بالمعهد والحرص على تطوير رسالته العلمية والمهنية التي تخدم الشباب .. موجهاً باستئجار مبنى جديد للمعهد من أجل استيعاب الكثافة الطلابية.

من جانبهم ثمن مدير عام مكتب التدريب الفني والتعليم المهني بمحافظة شبوة ناصر حبتور وعميد المعهد الصناعي في شبوة عبدالله الشريمي، دعم المحافظ بن عديو لبرامج التعليم والتدريب بالمعهد وتشجيعه المستمر للدارسين فيه، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التدريب بالمعهد في العام الحالي أكثر من 150 طالباً.