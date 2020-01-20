شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. وزير التربية يدشن مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في 24 مدرسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ،اليوم ، ومعه القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في ٢٤ مدرسة بالعاصمة المؤقتة عدن بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS).

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وأستمع وزير التربية، من مدير المشاريع بمكتب الأمم المتحدة بمحافظات عدن أبين الضالع ، المهندس معين الماس ، إلى شرح عن مكونات العمل للمشروع والذي يتضمن تركيب أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية في 24 مدرسة بعدن.

وأشار الوزير لملس ، الى حاجة محافظة عدن لمثل هذه المشاريع..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات لعمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها لابناء الشعب اليمني.