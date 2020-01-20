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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن.. وزير التربية يدشن مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في 24 مدرسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ،اليوم ، ومعه القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في ٢٤ مدرسة بالعاصمة المؤقتة عدن بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS).
وأستمع وزير التربية، من مدير المشاريع بمكتب الأمم المتحدة بمحافظات عدن أبين الضالع ، المهندس معين الماس ، إلى شرح عن مكونات العمل للمشروع والذي يتضمن تركيب أنظمة متكاملة للطاقة الشمسية في 24 مدرسة بعدن.
وأشار الوزير لملس ، الى حاجة محافظة عدن لمثل هذه المشاريع..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات لعمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها لابناء الشعب اليمني.
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