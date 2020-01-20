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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عديو يرحب بتوجه هيئة المواصفات فتح مكتب لها بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020
الخليج 365 - شبوة
رحب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، بتوجه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بفتح مكتب لها بالمحافظة.
واكد محافظ شبوة خلال لقائه ،اليوم ، نائب رئيس الهيئة فهد ردمان، استعداد السلطة المحلية التعاون مع الهيئة في فتح مكتب لها بالمحافظة في ظل توسع النشاط التجاري والاستثماري ..مشيداً بجهود الهيئة المبذولة في مكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين من مخاطرها.
من جانبه استعرض نائب رئيس الهيئة المجالات التي تعمل بها الهيئة والتي تشمل مصانع المياه والاغذية والادوية الكيميائية ومحلات الذهب والصياغة ومحطات البترول والغاز.
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