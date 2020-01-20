البحرين تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مسجد في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستهدف مسجدًا في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

Advertisements وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة العنف والإرهاب وعرقلة الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والرخاء.

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