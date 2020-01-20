البركاني يعزي أسر شهداء إستهداف معسكر الاستقبال في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365 - مأرب

بعث رئيس مجلس النواب، الشيخ، سلطان البركاني، برقية عزاء ومواساة إلى أسر شهداء القصف الغادر والعمل الجبان الذي إستهدف المصليين والامنيين في معسكر الإستقبال بمحافظة مأرب من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

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وقال البركاني في برقية العزاء، "بقلوبٍ إليمة ومكلومة وبحزنٍ عميق وجرح دامي نعزي وطننا في أولئك الأبطال الذين أستهدفهم القصف الغادر والعمل الإجرامي الجبان الذي استهدف المصليين والآمنين في معسكر الاستقبال بمأرب من قبل العصابة الإجرامية الحوثية التي لا ترقب في مسلم إلا ولاذمة، وتبيح لنفسها قتل الحياة وأهلاك الحرث والنسل والسعي في الأرض فساداً والله لا يحب للفساد وعدم مبالات واستهتار يندا له جبين الإنسانية والديانات السماوية أستهدف الأماكن الآمنة وبيوت الله والركع السجود" .

وأضاف "وإني بأسمى وزملائي أعضاء مجلس النواب نعزي أسر الضحايا وندعو لأولئك الشهداء بالرحمة والمغفرة والرضون ونقول للعالم انظروا إلى هذه الجرائم البشعة بشاعة أصحابها من العصابة الإجرامية الحوثية، التي صار الموت جزء لا يتجزأ من سلوكها وديدنها الذى لا تستطيع التخلي عنه، ومشروعها الدائم" .. داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، والحكومة بسرعة إجراء التحقيق لتقديم الحقيقة كاملة للناس والعالم والإهتمام بوضع الجرحى .