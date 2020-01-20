أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الثاني، 2020 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تعترف بمصرع شقيق مهدي المشاط https://www.elyamnelaraby.com/452433/ الكشف عن تورط قيادات حوثية تابعة للحرس الثوري في تهريب المخدرات https://www.elyamnelaraby.com/452434/ مقتل قيادي حوثي في ظروف غامضة بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/452437/ مليشيا الحوثي تتلف كميات كبيرة من بضائع الباعة المتجولين في ذمار https://www.elyamnelaraby.com/452439/ Advertisements مشروع "مسام" يعلن نزع 1286 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة خلال أسبوع واحد https://www.elyamnelaraby.com/452441/ المبعوث الأممي غريفيث يدين هجوم الحوثي الصاروخي على معسكر في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/452445/ السعودية تدين الإعتداء الإرهابي الذي نفذته الميليشيات على مسجد في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/452446/ عاجل| صنعاء.. تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش والمليشيا في نهم وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/452458/ باكريت تدشن دورة فن الرسم والتصوير الفوتوغرافي بسيحوت والمسيلة https://www.elyamnelaraby.com/452469/ مدير عام الغيضة يدشن مشروع المساحات الصديقة للطفل بمنطقة العبري https://www.elyamnelaraby.com/452486/

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