شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اعلان حالة طوارئ في العاصمة المؤقته عدن ...ومصدر رئاسي يكشف عن ماسيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مدير عام المعلا فهد المشبق بإعلان حالة طوارئ في المديرية وذلك عقب إنتشار وباء ( المكرفس ). ويأتي إعلان حالة الطوارئ في أعقاب إجتماع خبراء بهذا التخصص ، ومن شأن مدير مديرية المعلا فهد المشبق ، إعلان حالة الطوارئ ورفع مستوى حالة التأهب في ظل إنتشار هذا الفيروس. جديد "الخليج 365" Advertisements مصادر صحية قالت أن النتائج المحتملة لإنتشار هذا الوباء تشكل خطر بسبب حده الفيروس للمكرفس. واشارت المصادر الى أن المجمع الصحي في المديرية سيعمل على مدى 24 ساعة ، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين إضافه للقيام بعملية الرش الضبابي التي ستبدأ من اليوم.

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