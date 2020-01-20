شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الدولة الخليجية ...رجل يغتصب عشرينية ويحتجزها يومين في غرفة.."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة خيطان في الكويت واقعة اغتصاب بنغلاديشي لعشرينية تحمل الجنسية ذاتها. وأقدم الوافد البنغلاديشي على اغتصاب الفتاة العشرينية ثم قام باحتجازها في الغرفة على مدار يومين. جديد "الخليج 365" Advertisements ونجحت الشرطة الكويتية في الوصول إلى مكان الفتاة وتخليصها من المتهم وتم تسجيل قضية خطف قاصرة بقصد هتك العرض .

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